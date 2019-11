La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut amasse 104 200$

La huitième édition du Souper de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut a permis d’amasser une somme record de 104 200 $. Lors de l’événement, qui a eu lieu à l’Hôtel & Spa du Mont-Gabriel, on a profité de l’occasion pour rendre hommage aux ambassadeurs en leur remettant une œuvre de collection représentant un arbre.

Le préfet de la MRC des Laurentides, Marc L’Heureux, est en compagnie de la députée Chantale Jeannotte, de Michel Rochon, président de la Fondation, de la ministre Nadine Girault et d’André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut.

Parmi les ambassadeurs, il y avait l’ancien député Claude Cousineau, Nancy Wilson, France Gauthier, veuve de Marcel Gauthier, et François Bertrand, qui ont marqué la Fondation à différentes époques.

Les organisateurs de la soirée, Éric Busque, Carol McCann, Huguette Lanthier, Odette Archambault, Sylvie Gervais, Tanya Reid et Daniel Desjardins, ont fait un travail phénoménal.

Les convives sont venus des 32 municipalités du territoire couvert par la Fondation. Les grands donateurs Pierre Rolland et Huguette Boivin Rolland ont versé une somme importante pour les soins palliatifs tandis que Danielle et Jacques Vachon ont fait un don important pour l’ophtalmologie de l’Hôpital Laurentien.

Lors de l’hommage aux ambassadeurs, on apercevait le maire de Lantier, Richard Forget, qui représentait la défunte Jacqueline McDonald, et Bénédicte Masse-Desjardins, qui a reçu l’arbre à titre posthume pour son père le Dr Marc Desjardins, ainsi que Christian Gélinas, membre fondateur de la Fondation, Nancy Hawkins et Denis Aubuchon.