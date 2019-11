La magie derrière Domaine Macle

Laurent Macle était de passage à Montréal, la semaine dernière. Une première visite en Amérique!

Un domaine historique créé en 1850 à Château-Chalon, dans le Jura. Curnonsky (1872-1958), qu’on surnommait « le prince des gastronomes », avait nommé le Château-Chalon comme étant l’un des 5 plus grands vins blancs du monde! Les vignes du domaine sont plantées sur des terroirs qui sont parmi les plus pentus du cru, avec près de 50% de pente par endroit! Tout est certifié bio depuis 2015. Les quelque 10 hectares du domaine sont majoritairement plantés en chardonnay (7 ha) et le reste en savagnin (3 ha). À peine 20 ares en rouge que le domaine garde pour lui et ses vendangeurs.

Laurent a eu la générosité de partager de vieux flacons avec nous, dont une superbe cuvée Tradition (20% savagnin, 80% chardonnay, vinifié et élevé séparément 3 ans sous voile) et un magnifique Château-Chalon, tous deux de 1983.

Un château-chalon, c'est quoi ça? Chez Macle, le vin est conservé en barrique pendant 4 à 6 mois afin d'obtenir la fermentation malolactique. Le vin est ensuite conservé pendant 6 ans et 3 mois, sans ouillage, donc, sans remplissage de la barrique afin de compenser pour l'évaporation naturelle du vin, sachant que chaque barrique perd 6% de son contenu par an! Il en ressort un vin jaune puissant et complexe qui pourra vieillir des dzinaines d'années en cave. À la différence des vins jaunes, les raisins (uniquement du savagnin) proviennent des 50 hectares de l'AOC Château-Chalon.

Autre élan de générosité: la SAQ (succursales De la Montagne, 440 de Maisonneuve et Atwater) propose actuellement quatre cuvées (il n'y avait que 12 flacons de Chalon) en assez bonne quantité, des vins devenus difficiles à obtenir depuis qu'ils sont passés dans le Courriel Vinicole. Bref, voici votre chance!

Domaine Macle Chardonnay 2012

(Chardonnay 50% sous voile pendant 3 ans en barrique et 50% ouillé 3 ans en barrique)

Domaine Macle Côtes du Jura 2009

(Savagnin 50% sous voile pendant 3 ans en barrique et 50% ouillé 3 ans en cuve inox)

Domaine Macle Côtes du Jura 2015

(85% chardonnay / 15% savagnin ouillé 18 mois en barrique)

Domaine Macle Macvin du Jura

(50% chardonnay / 50% savagnin fermenté est combiné avec un très vieux marc élaboré par la maison (1/3 marc pour 2/3 jus). L'objectif est d'atteindre 16% d'alcool. Pas de fermentation malolactique. Pas d'affinage et pas de filtration.

