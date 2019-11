Le nouveau défi de Dale Hunter

MONCTON | Dale Hunter a une feuille de route bien remplie : 1409 matchs dans la LNH comme joueur, une saison comme entraîneur-chef dans la LNH et deux conquêtes de la Coupe Memorial comme pilote des Knights de London. Malgré sa vaste expérience, il n’a jamais dirigé Équipe Canada junior, une mission qu’il aura l’occasion de remplir à la période des Fêtes et qu’il a hâte d’assumer.

Hunter avait déjà été approché à quelques reprises pour diriger Équipe Canada junior par le passé.

« On en avait déjà discuté, mais il fallait que les circonstances soient idéales pour moi, a-t-il raconté lundi soir en marge de la série Canada-Russie. Je voulais m’assurer que si j’acceptais, je m’investirais à 100 % dans cette tâche. C’est un mandat qui nécessite d’être prêt et d’y mettre beaucoup de temps. »

Avec son frère

Parmi les « circonstances idéales » qui ont poussé l’ancien porte-couleurs des Nordiques de Québec, des Capitals de Washington et de l’Avalanche du Colorado à accepter le rôle avec ÉCJ, il faut assurément mentionner la présence de son frère, Mark, qui agira à titre de directeur général de l’équipe.

« C’est un beau défi pour Mark aussi. Il travaille très fort pour s’assurer qu’on aura les meilleurs joueurs possible. Il y aura des décisions difficiles à prendre et on devra retrancher certains joueurs. C’est toutefois un beau problème de pouvoir compter sur autant de talent au Canada », ajoute l’entraîneur-chef.

Pour les frères Hunter, le défi est important. Le tournoi se tiendra en Europe cette année, à Ostrava et Trinec en République tchèque, plus précisément, et les dernières participations d’ÉCJ lorsque ce tournoi a été présenté sur le Vieux Continent ont été tout sauf convaincantes.

La dernière médaille canadienne remportée en sol européen remonte à la conquête de 2008, en République tchèque. Depuis, ÉCJ a terminé quatrième à Oufa en 2013 et à Malmö en 2014, puis sixième à Helsinki en 2016.

« C’est un gros défi, c’est Équipe Canada et tout le monde veut représenter son pays. C’est difficile de jouer en Europe sur la grosse glace et c’est aussi un défi pour un entraîneur de diriger une équipe sur cette surface.

Éléments requis

Il faudra qu’on ait beaucoup de vitesse. En fin de compte, on va prendre les meilleurs joueurs disponibles, et par ça, je veux dire ceux qui ont le coffre d’outils le plus complet. »

La seule expérience internationale de Hunter derrière le banc d’une équipe remonte à 2013 lorsqu’il avait agi à titre d’entraîneur-chef de l’équipe canadienne au tournoi Ivan Hlinka, aujourd’hui appelé Coupe Hlinka-Gretzky. Il avait alors mené le Canada à la médaille d’or.

La LHJMQ sauve son honneur

Raphaël Lavoie a scellé l’issue du match en prolongation, mardi soir au centre Avenir de Moncton, pour permettre à la LHJMQ de venger son échec de la veille face aux Russes et l’emporter au compte de 4-3.

Lavoie a profité d’une belle pièce de jeu de Xavier Simoneau pour marquer son deuxième du match.

D’ailleurs, son trio complété par Jakob Pelletier et Dawson Mercer, qui avait été le meilleur de la LHJMQ lundi, a de nouveau été la bougie d’allumage offensive de la formation du circuit Courteau.

Trio productif

Après avoir profité d’un échec avant efficace de Pelletier, Lavoie a battu le gardien russe Amir Miftakhov pour ouvrir la marque.

Mais le scénario ne s’est pas répété seulement du côté du circuit Courteau. Défaits par le brio du trio tout LHJMQ formé par Alexander Khovanov, Dmitry Zavgorodniy et Egor Sokolov la veille, les hommes de Dale Hunter ont de nouveau dû s’avouer vaincus à la fin de l’engagement lorsque Sokolov, après s’être moqué du défenseur Justin Barron d’une belle feinte, a déjoué le gardien Olivier Rodrigue pour créer l’égalité.

Nathan Légaré a redonné les devants à la LHJMQ en début de deuxième, mais les représentants russes du circuit Courteau en ont remis. Zavgorodniy s’est tout d’abord moqué de Xavier Bouchard en le débordant à pleine vitesse avant de déjouer Rodrigue pour créer l’égalité, avant que le joueur de centre des Islanders de Charlottetown Nikita Alexandrov prépare le but de Maxim Groshev qui donnait les devants aux Russes pour la première fois du match.

Révélation de la série Canada-Russie pour la LHJMQ, Mercer a toutefois ramené tout le monde à la case départ avant la fin du second tiers grâce à un tir sur réception à la suite d’une belle passe de Pelletier.

Direction Ontario

La série se transporte maintenant du côté ontarien, où les étoiles de la Ligue de l’Ontario (OHL) recevront les Russes jeudi à Kitchener et lundi à London. Par ailleurs, l’OHL a annoncé mardi que l’espoir du Canadien de Montréal Cam Hillis avait été ajouté à l’alignement en vue des deux matchs contre les Russes. Il remplacera Ryan Suzuki, blessé.

Choix de 3e ronde du Tricolore en 2018, Hillis a été passablement ralenti par les blessures l’an dernier, ne disputant que 33 matchs avec le Storm de Guelph, terminant avec 22 points. En 14 matchs cette saison, il revendique 20 points, dont cinq buts.