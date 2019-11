Le PDG de Bombardier vaut-il son salaire?

Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous vous proposons un survol des transactions d’initiés dans les entreprises publiques québécoises, les investissements dans les jeunes entreprises d’ici et les analyses de titres d’actions en bourse.

Rémunération du PDG de Bombardier

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Bombardier (BBD) paie-t-elle trop cher pour le salaire de son PDG, Alain Bellemare ? Le site pour investisseurs Simply Wall St s’est posé cette question cette semaine en évaluant la valeur boursière de Bombardier, la performance financière et la rémunération totale de son PDG (près de 13,7 millions $ CA l’an dernier) avec des entreprises de même taille et comparables depuis son arrivée en février 2015. Simply Wall St a aussi étudié le rendement de l’action de Bombardier durant cette même période à la Bourse. L’an dernier, Alain Bellemare a aussi vendu des options sur actions de Bombardier pour une valeur de près de 18 millions $. La conclusion est que Bombardier semble avoir payé beaucoup trop cher pour la rémunération de son PDG au cours des dernières années. Lors de l’arrivée d’Alain Bellemare, le titre de Bombardier valait 2,58 $ à la Bourse de Toronto. Hier, le titre a terminé la séance à 1,95 $.

Un haut dirigeant de Dollarama vend

Capture d'écran Linkedln

Un haut dirigeant du détaillant Dollarama vient de vendre pour tout près de 1,44 million $ d’actions. Le vice-président approvisionnement mondial, John Assaly, a vendu un bloc de 32 000 actions à un prix unitaire de 45,08 $, selon des documents déposés auprès des autorités réglementaires. John Assaly détient encore 7526 actions de Dollarama. Le titre de Dollarama est en hausse de 40 % depuis le début de l’année. Hier, le titre a clôturé à 45,37 $.

L’ex-PDG de Bitfarms continue de vendre

Photo d'archives, Chantal Poirier

L’ex-PDG et cofondateur de l’entreprise de minage de bitcoins Bitfarms (BITF), Pierre-Luc Quimper, continue à vendre en masse des actions qu’il détient de l’entreprise. Il a vendu 185 500 actions au cours des dernières semaines. Il en avait vendu 225 000 au début du mois d’octobre. Les données transmises aux autorités boursières font état de prix de vente entre 51 cents et 62,5 cents. Pierre-Luc Quimper détient toujours 8,3 millions d’actions de Bitfarms. Le titre de Bitfarms a perdu du lustre depuis son sommet atteint le 17 juillet dernier, passant de 3,60 $ à 75 cents hier. Bitfarms détient des centres de minage à Brossard, Saint-Hyacinthe, Farnham, Magog, Cowansville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke et Bromont.

2,84 millions d’options offertes chez la minière Monarque

La minière québécoise Corporation Aurifère Monarque (MQR) a offert au cours des derniers jours 2,84 millions d’options d’achat d’actions à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants. Ces options (25 cents l’action) ont été octroyées selon le régime d’options d’achat d’actions actuellement en vigueur, a fait valoir l’entreprise. Le nombre d’options qui seront en circulation à la suite de l’octroi est de 11 557 500 options, soit 4,4 % du nombre d’actions en circulation. Le titre de Monarque a terminé hier à 23 cents à la Bourse de Toronto.