Le proxénétisme est «sous-estimé comme phénomène», affirme le chef de police de la ville de Laval

Le proxénétisme «n’a jamais cessé d’évoluer» et il est même «sous-estimé comme phénomène», estime Pierre Brochet, le chef de police de la ville de Laval.

«C’est effectivement sous-estimé comme phénomène et c’est pour ça qu’on demande au gouvernement du Québec d’adopter une stratégie nationale pour contrer l’exploitation sexuelle», a expliqué Pierre Brochet à QUB radio à l’émission Franchement dit, mardi.

«Une stratégie nationale qui mettrait des campagnes de communication, vous savez, un peu comme on a fait au niveau de l’alcool au volant, a-t-il ajouté. Il y a 30 ans, c’était beaucoup plus accepté de conduire au volant, maintenant ce n’est plus toléré dans notre société.»

Rappelons que la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, présidée par le député caquiste Ian Lafrenière, entamait ses travaux lundi, à Québec. Cette commission a pour mission d’établir un portrait de l’exploitation sexuelle des mineurs au Québec, ainsi que d'évaluer ses conséquences sur le passage à la vie adulte.

Lors de son passage devant la Commission, le chef de police de la Ville de Laval, a affirmé que des campagnes de sensibilisation sont nécessaires afin de rendre ces crimes «odieux» et «inacceptables» même dans l’esprit des prédateurs.

Mardi, M. Brochet a mentionné à l'animateur Jonathan Trudeau à QUB radio, que la banalisation a un lien direct avec «l’accessibilité» à internet.

«Il y a trente ans, de vouloir se procurer une victime, une prostituée victime jeune de 12-13-14 ans ça aurait été difficile, ça prenait le réseau pour le faire. Maintenant vous n’avez qu’à aller sur internet et vous êtes capables de vous procurer, et malheureusement, on se le procure comme une marchandise.»

Pierre Brochet a ajouté que «80 % des prostituées qui sont exploitées sexuellement» ne retirent «presque aucun revenu de leurs activités».