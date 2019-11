Canadien vs Bruins: le CH affronte le trio de l'heure dans la LNH

MONTRÉAL | Il y a un an, Patrice Bergeron trônait au sommet des marqueurs des Bruins avec 20 points en 14 matchs. David Pastrnak suivait avec 17 points, dont 12 buts. Brad Marchand se retrouvait au troisième rang avec 16 points.

Le premier trio des Bruins roulait à un train d’enfer. On les décrivait comme la meilleure unité de la LNH. Douze mois plus tard, les chiffres des trois mêmes joueurs sont encore plus affolants.

Avnat la visite à Montréal, Pastrnak dominait la colonne des pointeurs des Bruins, mais aussi celle de la LNH avec 29 points après 14 matchs. Le Tchèque était aussi au sommet des buteurs avec 14 buts. On parle donc d’une moyenne légèrement supérieure à deux points par rencontre et d’exactement un but par match.

Marchand n’était pas trop loin avec 28 points (10 buts, 18 passes) en 14 rencontres. Bergeron, quant à lui, se retrouvait dans la peau du parent pauvre des trois comparses avec 15 points (7 buts, 8 passes) en 14 matchs.

Malgré cet autre départ fulgurant, Bergeron n’osait pas dire que son trio vivait ses meilleurs moments dans la LNH.

« Hum, c’est une bonne question, a raconté le Québécois. Pour l’instant, on ne pense pas à ça. Nous essayons juste de bien nous voir sur la glace. Marchand et Pastrnak sont en feu dernièrement. Il y a une belle chimie entre nous trois. Nous profitons aussi de notre expérience, nous nous connaissons bien. »

AFP

Beau à voir

Si Bergeron restait bien humble, le capitaine Zdeno Chara a décrit le travail du premier trio de son équipe d’une façon très élogieuse.

« À ce jour, c’est beau de les voir jouer de cette manière, a répondu Chara. Ils se comprennent bien, ils se voient bien. Ce n’est pas un secret qu’ils sont probablement le meilleur trio de la ligue en ce moment. Mais ils travaillent fort et ils se battent. Ils ont cette passion et cette volonté d’en faire toujours un peu plus. Comme coéquipier, j’aime voir ça, j’aime les voir s’impliquer autant à devenir les meilleurs joueurs de la ligue. Ils s’amusent. »

Bruce Cassidy aimerait probablement miser sur une attaque plus diversifiée, mais il n’a pas à se casser la tête. Il obtient toujours un bon rendement de ses trois canons offensifs.

« Je ne suis pas surpris, je les regarde depuis deux ans, a-t-il rappelé. Ils sont très constants dans leur approche. Pastrnak a grandi le plus, simplement parce qu’il était le plus jeune et qu’il avait de la place pour s’améliorer. Bergy (Bergeron) et March (Marchand) sont Bergy et March, ils font la même chose depuis longtemps. »

« Le jeu est un peu plus ouvert à travers la ligue en ce moment. Ça leur permet de profiter de leurs occasions. C’est souvent le cas tôt en saison. Ce sera plus difficile quand ce sera plus serré. Mais en ce moment, ils se débrouillent plutôt bien. »

Plutôt bien, le mot est assez faible. Mais dans l’univers des Bruins, on vise la perfection et la conquête de la Coupe Stanley. Il y a donc des standards différents !

AFP

Un futur gagnant du Maurice-Richard ?

À ses trois dernières saisons, Pastrnak a marqué 38, 35 et 34 buts. À 23 ans seulement, il a déjà trois saisons de 30 buts ou plus derrière la cravate. L’ailier des Bruins pourrait-il graver son nom sur le trophée Maurice-Richard à la fin de la saison ? Bergeron y croit.

« Il n’y a rien qui me surprendrait avec lui, a répliqué Bergeron. C’est un joueur qui s’améliore tous les ans. Il veut être un joueur d’élite dans cette ligue et il l’est. À son âge, c’est exceptionnel. Ce qu’il accomplit en ce moment, c’est le fruit de ses efforts. Il y a parfois de la chance pour récolter des points, mais il travaille tellement fort pour réussir ses buts. Il marque dans des endroits difficiles également. Il a un désir de marquer et de contribuer. Il a déjà beaucoup de talent, mais je sais qu’il en aura encore plus à donner. »