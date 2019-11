Les entreprises les plus polluantes d’après l’expérience d’une ONG

L’organisation BreakFreeFromPlastic qui lutte contre la pollution plastique a tenté de savoir quelles entreprises produisaient le plus de déchets plastiques dans le monde grâce à une expérience particulière, rapporte Market Watch.

Elle a recruté 72541 bénévoles répartis sur 51 pays dont la mission consistait à collecter des déchets plastiques autour de chez eux. En tout, 476423 pièces de plastique ont été ramassées, dont 43% référaient explicitement à une marque.

Selon cette expérience, Coca-Cola arrive largement en première position des entreprises les plus polluantes avec 11732 pièces de plastique collectées dans 37 pays. Cela inclut toutes les marques de l’entreprise comme Fanta et Sprite.

Les entreprises qui suivent dans le top 5 sont : Nestlé, Pepsico, Mondelez International qui détient entre autres Oreo, Trident et Toblerone et Unilever qui est propriétaire de Dove, Axe et Hellman’s.

Au Canada, le classement diffère un peu d’après une étude de Greenpeace. Les cinq compagnies qui produisent le plus de pollution plastique sont Nestlé, Tim Hortons, Starbucks, McDonald’s et Coca-Cola.

D’après la même étude, seulement 9% du plastique est recyclé au Canada. Les objets les plus collectés sont les mégots de cigarette, les bouteilles et bouchons, les emballages alimentaires, paille et bâtonnets mélangeurs et les tasses et couvercles.

Bien que certaines de ces entreprises se soient engagées à diminuer leur empreinte écologique, le chemin semble encore long.