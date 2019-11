Paul Ahmarani: un nouvel album en chantier

Paul Ahmarani, qui joue de la guitare et de la basse en plus d’écrire ses propres chansons, avait proposé il y a 14 ans l’album Portraits vivants, qu’il signait «Paul Ahmarani et les nouveaux mariés».

L’acteur s’est récemment remis plus sérieusement à la musique et espère éventuellement proposer un deuxième disque dans le style rock alternatif.

«Après deux enfants [des jumelles de 13 ans, NDLR], j’ai décidé que j’avais le goût de refaire de la musique. L’inspiration est toujours restée, mais le temps manquait... ou la capacité de s’organiser pour avoir le temps! J’ai toujours eu le désir de faire de la musique, j’ai toujours aimé ça, j’en fais depuis l’adolescence», a-t-il confié sur le tapis rouge de la première du film Antigone, au Théâtre Outremont, mardi.