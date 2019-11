Politique internationale: Brian Mulroney honoré pour sa contribution

TORONTO – La contribution et le rôle de l’ex-premier ministre du Canada Brian Mulroney sur la scène internationale ont été salués par une nouvelle distinction, le Global Leadership Award, qu’il a récemment reçue à Toronto.

Décerné par le Conseil international du Canada et l'organisme Global Canada, ce prix consacre M. Mulroney comme «le leader politique canadien ayant eu le plus grand impact international au cours des 50 dernières années».

Le bureau de Brian Mulroney, également président du conseil d'administration de Québecor, a confié qu’il était «très honoré» de recevoir cette nouvelle reconnaissance et qu’il «était très fier» que son legs politique soit reconnu jusqu’aujourd’hui.

Fils d’immigrants irlandais, il est né en 1939 à Baie-Comeau. Avocat de formation, il a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993.

Son immense contribution a été saluée, la semaine dernière, lors d’une soirée de gala tenue dans la Ville Reine. En l’invitant, le président exécutif de l'Initiative Global Canada, Robert Greenhill, soulignait que son soutien indéfectible à la mise en place d’accords internationaux et mondiaux devrait servir de modèle aux futurs premiers ministres.

Ce n’est pas la première fois que le 18e premier ministre canadien est honoré pour ses accomplissements exceptionnels, aussi bien sur le plan international qu’à l’échelle économique ou environnementale.

Reconnu comme l’un des politiciens canadiens les plus influents, Brian Mulroney a plusieurs réalisations à son bilan: citons l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, le Traité sur les pluies acides intervenu entre le Canada et les États-Unis ou encore son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud, entre autres.

Compagnon de l’Ordre du Canada et grand officier de l’Ordre national du Québec, il cumule aussi plusieurs doctorats honoris causa.