Roger Stone deviendra-t-il le cauchemar de Donald Trump?

Difficile d'imaginer personnage plus controversé et retors que Roger Stone. L'homme qui s'est fait tatouer le visage de Rochard Nixon dans le dos est un provocateur hors-pair et son procès débute en pleine enquête de la procédure de destitution.

La réputation du flamboyant Stone le précède partout où il va. Le procès qui débute aujourd’hui par la composition du jury repose sur des accusations liées à l’enquête de Robert Mueller.

Roger Stone est accusé d’entrave à la justice, de falsification de témoins et de mensonge devant le comité du renseignement de la chambre. Robert Mueller s’est intéressé à lui parce qu’il serait mêlé aux efforts de la campagne Trump pour obtenir les courriels démocrates piratés par l’intermédiaire de Wikileaks.

S’il est clair que Stone était au courant de l’implication de l’organisation de Julian Assange, on ne sait pas ce qu’il détient exactement comme informations ou les noms des individus qu’il pourrait impliquer dans son témoignage.

Presque tous les observateurs de ce procès se demandent si Roger Stone impliquera le président. Stone est un partisan de Trump dont il espérait une candidature depuis fort longtemps. Trump a-t-il lui-même demandé à son stratège d’établir un contact avec Wikileaks? Le président aurait-il menti à Robert Mueller à ce sujet? Une réponse positive à la seconde question serait particulièrement grave au plan légal.

Il est déjà certain que rien de bon pour le président n’émanera de ce procès. Ce qui reste à déterminer c’est la gravité des informations que présentera la vedette du documentaire «Get me Roger Stone». Donald Trump promettait d’assécher le marécage de Washington au début de son mandat, mais il devra se méfier. Tout au fond de ce marécage, il y a Roger Stone...

Caricature de Jeff Darcy