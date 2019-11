Soccer : les Carabins sont prêts

Les huit meilleures équipes universitaires de soccer masculin, incluant celles de l’Université de Montréal (UdeM) et de l’UQTR, débarqueront au CEPSUM cette semaine, dans le cadre du Championnat canadien U SPORTS de soccer masculin.

Ainsi, dès jeudi, les formations participantes lutteront pour le trophée commémoratif Sam Davidson. Il s’agit d’un des prix les plus convoités au pays avec un circuit qui regroupe 48 universités. De leur côté, les Carabins tenteront de mettre la main sur un deuxième titre national consécutif et un second depuis leurs débuts en 2001.

Leur quête s’entamera avec un duel quart de finale face aux Lions de York. Ceux-ci occupaient la tête du classement d’U SPORTS avant le début des éliminatoires et a perdu son seul match de la saison lors de la finale de la conférence de l’Ontario samedi dernier.

«Nos deux derniers matchs en séries ont été nos deux meilleurs matchs de la saison, a souligné dans un communiqué l’entraîneur-chef des Bleus, Pat Raimondo, en évoquant le troisième championnat provincial d’affilée remporté par l’UdeM il y a quelques jours. Les gars sont sortis très forts, je suis fier d’eux. Il nous reste encore quelques jours de préparation et nous avons très hâte à jeudi.»

Montréal l’incontournable

Avec quatre équipes de soccer masculin universitaire, un sommet au pays, Montréal se voulait un endroit tout indiqué pour célébrer le 50e anniversaire de cette compétition où évoluent plusieurs joueurs ayant des aspirations à joindre éventuellement les rangs professionnels.

«Il s’agit d’une semaine très importante pour le soccer universitaire, mais également pour notre programme, a admis la directrice du sport d’excellence à l’UdeM, Manon Simard. Après quelques années de consolidation, on souhaite s’établir comme une référence dans la tenue de championnats canadiens et ainsi faire vivre une expérience mémorable à nos étudiants-athlètes et à tous les visiteurs. Plus d’une centaine de personnes ont été mobilisées, sans oublier nos précieux partenaires, et nous sommes prêts à démarrer l’événement.»

Les demi-finales auront lieu vendredi, tandis que la finale est prévue dimanche. Les autres universités qualifiées sont Calgary, Cape Breton, Carleton, St. Francis Xavier et University of British Columbia.