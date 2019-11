Une corde à linge pour offrir des vêtements chauds aux itinérants

MONTRÉAL – Quatre étudiants ont installé une corde à linge à vêtements chauds près du métro Berri-UQAM, afin de permettre aux personnes itinérantes de mieux se vêtir à l'approche de l'hiver.

La corde a été installée dimanche dernier avec plusieurs pièces de vêtements, et dès le lendemain, les tuques, foulards et gants qui y avaient été accrochés avaient déjà trouvé preneurs.

PHOTO 24 HEURES, GUILLAUME CYR

«Dans le cadre de l’un de nos cours en design graphique, on devait jumeler un projet créatif avec un enjeu de société. On a décidé, pour notre part, de faire ça afin de conscientiser les passants sur l’enjeu de l’itinérance en hiver, en plus d’offrir concrètement des vêtements chauds pour l’hiver», a résumé Samuel Poirier, étudiant en première année à l'UQAM.

Bien que le projet nommé «Déglace ton coeur» soit éphémère, les étudiants ne ferment pas la porte à poursuivre le projet s’il prend de l’ampleur.

L’ensemble des morceaux installés sur la corde ont été conçus à la main à partir de matières recyclées, grâce à des dons de la communauté.

Pour les intéressés, un bac en bois a été mis à la disposition des passants pour y déposer des vêtements s’ils désirent contribuer au mouvement.