Une famille algérienne devra plier bagage

« Je suis venue ici parce que ma famille pouvait m’accompagner, qu’il y avait des perspectives de pouvoir s’établir ici et une fois que je suis là, ça change. C’est comme si je me mariais avec quelqu’un et que ce n’était pas la personne que j’ai connue une fois que c’est fait », s’indigne Lina Azzoug, qui s’est installée avec son mari et leurs trois enfants de 8, 5 et 3 ans l’an dernier.