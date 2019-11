[VIDÉO] «Je n’ai jamais eu peur de mourir... avant d’avoir des enfants» - Mario Tessier

L’humoriste Mario Tessier, qui présente son nouveau spectacle Transparent, n’avait pas peur de mourir avant d’avoir des enfants.

C’est ce qu’il a révélé mardi à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord sur QUB radio.

«Je n’ai jamais eu peur de mourir, moi, avant d’avoir des enfants, a-t-il confié à l’animatrice Sophie Durocher. J’étais parachutiste dans l’armée et maintenant, j’ai peur de prendre l’avion, parce que je me dis tout d’un coup qu’il m’arrive quelque chose et que je suis plus là pour les enfants. C’est rendu là ma psychose.»

Regardez l’entrevue complète de Mario Tessier à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord sur QUB radio:

L’humoriste, que l’on a connu aux côtés de José Gaudet dans le duo Les Grandes Gueules, explique que cette peur de la mort lui vient du fait qu’il ne croit en aucune religion.

«Tu as besoin de croire en quelque chose. Tu vois des gens qui malheureusement vont mourir. Ils ont appris une mauvaise nouvelle. Mais ces gens-là qui croient en une religion, n’importe laquelle, sont beaucoup plus zen avec ça. Ç’a l’air bien de croire en quelque chose, mais je ne connais pas ça.»

«Je dis dans le spectacle “je sais que ça n’existe pas, mais ça m’aurait pris un genre de courtier en religion pour me faire faire le tour”, a lancé Mario Tessier. Parce que tu n’as pas acheté la première maison que tu as visitée, tu veux savoir de quoi tu parles.»