BESSETTE, Desneiges

(née Catellier)



À Montréal, le 5 novembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Desneiges Catellier Bessette, épouse de feu Jean-Jacques Bessette.Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Serge), ses petits-enfants Francis (Léa) et Jacinthe (Jimmy), son arrière-petit-fils Kyson, son frère Jacques (Yolande), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal, le dimanche 10 novembre 2019 de 13h à 17h.Une liturgie de la Parole sera tenue à sa mémoire à 17h en la chapelle du complexe funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.