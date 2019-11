BELLAVANCE, Aliette



À Montréal, le 4 novembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Aliette Bellavance, épouse de M. Marcel Tousignant.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Maxim (Amina) et Karine (Sébastien), ses petits-enfants Maverick, Elizabeth, Ophélie, Violette et Marie Ange, ses frères et soeurs Claudette, Roberte, Octave, Viateur et Jean-Yves ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs sans oublier plusieurs autres parents et amis.La famille recevra la condoléances dimanche le 10 novembre 2019 de 14h à 16h30 au :3198 RUE ONTARIO EMONTRÉAL, QC, H1W 1P2Une liturgie de la Parole sera célébrée cette même journée à 16h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Nos aînés, nos amours ou à la Société Alzheiner du Canada seraient appréciés.