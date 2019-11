CHARTIER, Gérald



À Montréal est décédé Gérald Chartier, le 29 octobre 2019 à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Pauline Cournoyer et ses enfants Daniel (Nathalie), Sylvain (Martine), Stéphane (Carolina), Christian (Geneviève), ses petits-enfants Stéphanie (Vincent), Marie-Pier, Vincent (Lyanne), Myriam, Anaëlle, Édouard, Thomas, Justin, Samuel, Jack, Cristal, Tanner ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe de l'Unité des soins du CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour les bons soins prodigués à Gérald pendant les derniers moments de sa vie.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.La famille accueillera parents et amis le samedi 9 novembre de 11h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, situé au 6700 Beaubien est, à Montréal.Une cérémonie religieuse sera célébrée à 17h au même endroit.