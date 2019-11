GIBOULEAU, Lucie



À Montréal, le mercredi 30 octobre 2019 est décédée, à l'âge de 76 ans, Lucie Gibouleau.Elle laisse dans le deuil sa soeur Esther, son frère Michel, ses nièces Isabelle et Catherine, son neveu Grégoire ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Vincent-Marie-Strambi située au 10815 Armand-Lavergne à Montréal-Nord le vendredi 8 novembre dès 9h. Suivront les funérailles à 11h et de là, inhumation au Cimetière St-Henri de Mascouche, situé au 2960 rue Dugas.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation RÉA Lucie Bruneau seraient appréciés.