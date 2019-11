Michaud, Marc p.m.é.





M. l'abbé Marc Michaud, prêtre des Missions-Étrangères est décédé à La Cité de la Santé à Laval, le 28 octobre 2019, à l'âge de 75 ans et 6 mois.Né à Cacouna le 31 mars 1944, il était le fils d'Adélard Michaud et d'Aline Lebel. Il a fait ses études secondaires aux Séminaires de Rimouski et de Bathurst, NB, puis ses études théologiques au Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau, Laval, et à l'Université de Montréal. Ordonné prêtre le 7 mai 1972, il est parti pour l'Argentine le 30 juin de la même année où il travailla comme missionnaire jusqu'en 1982. Il a été aussi missionnaire au Pérou (1983-93), à Cuba (2002-10) où il fut responsable du groupe (2004-10) et au Honduras (2011-17).Au Canada, il travailla à l'Animation missionnaire (1993-2002). Au moment de son décès, il était résident à la Maison centrale.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères et soeurs: Jacques M. (Françoise Chouinard), Louise (feu André Piton), André (Sylvie Pineault), Hélène (Robert Nadeau), ainsi que ses neveux, ses nièces et de nombreux autres parents et amis.Une veillée de prière aura lieu à la:située au 180 place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), H7G 1A4le vendredi 8 novembre 2019, à 19h30.Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu le samedi 9 novembre à 14h, suivies de l'inhumation.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.www.smelaval.org