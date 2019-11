RENAUD, Guy



À Hudson, le 3 novembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Guy Renaud époux de Suzanne Primeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Jean-Guy Varin), son petit-fils bien aimé Olivier, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 novembre de 10h à 12h à la :2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges serait apprécié.