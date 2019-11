VÉZINA DUFORT, Lucille



Nous, les enfants de Lucille Vézina Dufort, avons la lourde tâche de vous annoncer son décès à Repentigny, le 29 octobre dernier, à l'âge honorable de 89 ans, entourée de nous tous. Elle fut l'épouse aimante de feu notre papa, Aimé Dufort, pendant 34 ans, et mère dévouée pour nous ses trois enfants: Chantal, Maryse et Ghislain, la belle-mère présente pour ses gendres: Sylvain, Marc et sa bru Fanny, et la grand-maman gâteau pour ses trois petits-enfants Mélyna, Romy et Guillaume.Nous vous invitons à une rencontre commémorative le samedi 9 novembre 2019 dès 11h chez416 rue du Village, Repentigny (450-585-5953)Les funérailles auront lieu le samedi 9 novembre 2019 à 14h en l'église de Saint-Paul-l'Ermite, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Maman adorait les fleurs, elles seront donc bienvenues comme marques de sympathie. Vous pouvez aussi faire un don à l'équipe des loisirs de la Résidence Marie-Rose de L'Épiphanie qu'elle affectionnait grandement, formulaires disponibles sur place.