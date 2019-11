VILLENEUVE, Dr Robert



À Sainte-Thérèse, le 1er novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé Dr Robert Villeneuve, époux de Mme Denise Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mireille (Alain), Martine, Jean-François (Gina) et Anne (Louis), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Ginette, ses neveux et nièces et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 novembre de 10h à 14h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Les funérailles auront lieu ce même samedi à 14h, en l'église Sainte-Thérèse-d'Avila.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.