BOISVERT, Liette

(née Gariépy)



Au CISSS des Laurentides Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 24 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Liette Gariépy, épouse de feu M. Adrien Boisvert, demeurant à St-Lin-Laurentides et autrefois de St-Calixte.La défunte laisse dans le deuil; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 novembre 2019 à compter de 10h à laANDRÉ LÉGARÉ INC.6295 PRINCIPALEST-CALIXTE, J0K 1Z0Les funérailles auront lieu le samedi 9 novembre 2019 à 11h en l'église paroissiale de St-Calixte. Inhumation au cimetière du même endroit. Direction funéraire:ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com