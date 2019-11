LABELLE, Françoise



À St-Jérôme, le 2 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Françoise Labelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants René (Renée), Denise (Denis), André (Lynda), France, Huguette (feu Yves) et Jacinthe (Jacques), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Madeleine, Camil, Lionel, Bernard et Lorraine, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille reçoit vos condoléances le samedi 9 novembre 2019 à compter de 10h30 à l'église Ste-Marie (101, Chemin des Fondateurs, La Minerve, Qc, J0T 1S0). Les funérailles auront lieu à 11h suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Des dons à la Société Alzheimer Laurentides seraient appréciés.