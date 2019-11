LAFONTAINE GRÉGOIRE

Hélène



Au CISSS des Laurentides, Centre hospitalier de Mont-Laurier, le 2 novembre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Hélène Grégoire, demeurant à Val-Barrette, épouse de monsieur Raymond Lafontaine, fille de Constance Lebrun et de feu Victorien Grégoire.Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs : Denise (feu Marcel Legault), Nicole (Marcel Bentamy), Louise (Robert Arcand) et Yves (Micheline Audet), elle était également la soeur de feu Pierre, feu André et feu Michel. Aussi, elle laisse son beau-frère Marc, ses filleuls Patricia et Benoit ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au, le vendredi 8 novembre de 19 à 22h de même que le samedi à compter de 11h. Les funérailles seront célébrées en l'église de Val-Barrette le samedi 9 novembre 2019, à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.La direction des funérailles a été confiée au :680, RUE DE LA MADONE, MONT-LAURIERTél. 819-623-3751 www.salonouellette.com