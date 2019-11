MARSOLAIS, Armandine

(née Locat)



Au CHSLD Armand-Marchand de St-Liguori, le 31 octobre 2019, à l'âge de, est décédée Mme Armandine Locat épouse de feu M. Fernand Marsolais, autrefois de St-Alexis de Montcalm.La défunte laisse dans le deuil, ses enfants Suzette Marsolais (feu Claude Beaulieu), Pierrette Marsolais (Robert Beaudry), Yvon Marsolais (Ghislaine Lamouche), Christian Marsolais (Claude Laurendeau) et Raymond Marsolais (Diane Robert), ses petits-enfants feu Martin, Chantal, Manon, David, Pascal, Stéphane, Olivier, Annie et Caroline, ses arrière-petits-enfants Ariane, Justin, Samuël, Rose, Alexandrine, Florence, Léonie, Nicolas et Maxime, son frère Raymond Locat, sa belle-soeur Jacqueline Marsolais Prud'homme, ses neveux, nièces, autres parents et amis.Mme Armandine Locat Marsolais sera exposée le vendredi 8 novembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 22h et jour des funérailles à compter de 9h à la51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, QC J0K 2R0Les funérailles auront lieu le samedi 9 novembre à 11h en l'église de St-Alexis de Montcalm. Inhumation au cimetière de St-Alexis de Montcalm.La famille tient à remercier très sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de St-Liguori pour les excellents soins prodigués à leur mère.Les personnes qui désirent exprimer leur sympathie de façon plus particulière, peuvent le faire par un don à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, au soin du CHSLD Armand Marchand de St-Liguori, lequel sera accepté au salon.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com