CHALIFOUR PIGEON, Liette



À son domicile, le 2 novembre 2019, est décédée à l'âge de 69 ans, Mme Liette Pigeon, épouse de M. Robert Chalifour, demeurant à Sorel-Tracy et autrefois de Montréal-Nord.Mme Liette Pigeon Chalifour laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles : Yanick (André Griffith), Karine (Martin Provost), ses petits-enfants : William et Nathan, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s au salon :75, ÉLIZABETH, SOREL-TRACYTél: 450-743-5566vendredi, le 8 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une liturgie de la Parole aura lieu le vendredi, 8 novembre 2019, à 21h. L'inhumation au Cimetière du Sault-au-Récollet aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Sorel ainsi que ceux des soins palliatifs à domicile pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel seraient appréciés.