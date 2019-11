BENJAMIN COUTURE, Rollande



Entourée des siens, Rollande Benjamin est décédée le 1er novembre 2019. Veuve de Fernand Couture, elle laisse dans le deuil ses filles, Christiane (Gaétan) et Martine (Richard), ses petits-enfants, Emmanuelle, Arielle (Vincent) et Léandre (Clara) ainsi que son arrière-petite-fille Jasmine, ses soeurs Bernadette (Gérard) et Élizabeth, son beau-frère Jacques (Denise), des neveux et nièces, amies et anciens collègues.Ceux qui ont croisé sa route garderont le souvenir d'une femme dévouée, dédiée à la tâche et aux besoins de son entourage. Après 37 ans de loyaux services à Bell Canada, elle a occupé sa retraite à la surveillance d'examens aux HEC durant une douzaine d'années. Heureuse "sur la trotte", elle a eu une retraite active en voyageant, fidèle à l'aquaforme, jouant au golf et au bridge, ou faisant des ballades en auto avec ses amies. Elle a parfait son éducation sans relâche au CEGEP Marie-Victorin puis à l'Université du troisième âge et a ainsi profité de toutes les occasions d'en apprendre davantage.La famille vous accueillera le dimanche 10 novembre 2019 de 9h à 12h à la:Une cérémonie en son honneur aura lieu à 12h en la chapelle de la résidence funéraire.Nous tenons à remercier le personnel et les professionnels de réadaptation du 2A de la Résidence Angelica où elle a résidé les trois dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Résidence Angelica.