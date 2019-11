GARCEAU, Gerald



À Montréal, le 3 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Gerald Garceau, époux d'Huguette Bernier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn (Nathalie) et Eric (Jennifer), ses petits-enfants Jeremy (Simona), Sabrina, Sarah et Tristan et son frère Michel (Ginette) ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 novembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées à 21h.