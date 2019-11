CAMPEAU, Yves



À Montréal, le 18 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Yves Campeau, époux de feu Monique Théorêt.Il laisse dans le deuil sa soeur Yvette, son beau-fils Pierre Lamarre (Anne Patry), ses petits-enfants Laurent et Geneviève ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 novembre 2019 dès 10h à l'église Ste-Geneviève, 16037, boul. Gouin Ouest, Montréal, suivi des funérailles à 11h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié en sa mémoire.