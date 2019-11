Burkina Faso: « plusieurs morts » dans une attaque contre le convoi d’une société canadienne

Une attaque contre un convoi d’employés burkinabés de la société minière canadienne Semafo dans l’est du Burkina Faso a fait «plusieurs morts et blessés», a annoncé mercredi l’entreprise dans un communiqué.

L’attaque a visé cinq bus transportant du personnel, des entrepreneurs et des fournisseurs liés à la compagnie minière, qui étaient escortés par des militaires. Elle s’est produite à 40 kilomètres de la mine Boungou, propriété de l’entreprise canadienne Semafo, qui n’a pas été affectée, a indiqué la compagnie.

Semafo présente ses condoléances «aux familles des victimes» et exprime «son soutien résolu aux forces de sécurité du Burkina Faso», a déclaré l’entreprise dans le communiqué.

Ce producteur aurifère canadien, basé à Montréal, possède deux exploitations au Burkina Faso, la mine Boungou dans l’est et celle de Mana dans l’ouest du pays.

Le Burkina Faso est pris depuis près de cinq ans dans une spirale de violences attribuées à des mouvements jihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d’autres au groupe Etat islamique.

Depuis début 2015, les attaques jihadistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l’est, ont fait près de 649 morts selon un comptage de l’AFP et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l’ONU.

Cinq gendarmes et au moins cinq civils avaient été tués lundi matin lors d’une attaque contre le détachement de gendarmerie de Oursi, localité de la province de l’Oudalan, dans le nord du Burkina, près de la frontière malienne.