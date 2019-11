CLERMONT, Normand



De Repentigny, le 1er novembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Normand Clermont, époux de Mme Louise Chayer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Nadine), Martine (Ryszard), ses deux petites-filles, Alexandra et Marie-Pier, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 novembre de 12h à 16h au:Une cérémonie suivra à 16h, en la chapelle.