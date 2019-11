RÉMILLARD (née DUBUC)

Jeannine



Le 26 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Jeannine Dubuc, épouse de feu Benoit Rémillard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Louise (Robert) et Yvan, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Jean-Paul (Micheline), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de service. L'inhumation de ses cendres aura lieu au printemps prochain.7679 BOUL.TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com