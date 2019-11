BISSONNETTE, Henri



À Châteauguay, le 28 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Henri Bissonnette, époux de Mme Denise Galarneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Susan), Daniel (Nathalie), Johane (Gaétan) et Élaine (Robert), ses petits-enfants Marilyne, Yannick, François, Gabriel, Laurence, Katerine et Olivier, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle lundi 11 novembre dès 13h, suivi d'une célébration à 16h, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier la Dre Lemay de l'Hôpital Anna-Laberge, la Dre Dupuis et son équipe de l'hémodialyse du Centre de Santé Desjardins pour les bons soins prodigués.