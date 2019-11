BRUNET (née GOULET)

Rollande



Le matin du 4 novembre, âgée de 89 ans, je suis partie rejoindre mon époux feu Robert Brunet.Je laisse dans le deuil ma fille Louise (mon gendre Daniel), mes soeurs Rosanne, Gemma (Jean), Pauline et Colette, ainsi que mes neveux et nièces.Selon mes volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles. Je tiens à vous remercier chaleureusement, chers parents et amis, d'avoir fait partie de ma vie.Mon parcours de vie se termine, mais avec amour, je souhaite une bonne continuité à tous.J'aimerais aussi remercier le personnel du CHSLD Trèfle d'Or pour les bons soins prodigués à mon égard.