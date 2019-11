TROTTIER, Guy Paul



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Guy Paul Trottier, à l'Hôpital Général du Lake-shore, le 31 octobre 2019, à l'âge de 91 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Yolande Schanck, ses enfants : feu Guy, Johanne (Michel), Alain (Estelle) et Marc (Louise), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également sa soeur Olive, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :560, CH. BORD-DU-LAC, DORVAL514-631-1511, www.jjcardinal.casamedi le 9 novembre de 11h à 13h, suivi de la cérémonie en chapelle à 13h.