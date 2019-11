HÉROUX, Solange (née Roy)



À Montréal, aux soins palliatifs Notre-Dame-de-la-Merci, le lundi 4 novembre 2019, est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Solange Roy, épouse de M. Yvan Héroux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lise, Yves (Claude) et Diane (Yves), ses six petits-enfants Karine (Yanick), Catherine (Jean-Pierre), Stéphane, Antoine, François (Lucie) et Marie-Ève, ses arrière-petits-enfants Éliane, Rosalie, Laurent et Alexis, son frère Hildège (Gaétane), ses belles-soeurs Viviane et Réjane, ses beaux-frères Robert (Margot) et Réjean (Francine), ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 9 novembre de 19h à 22h ainsi que le dimanche à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées le dimanche 10 novembre à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ou à l'Association pulmonaire du Québec.