MESSIER, Serge



De Repentigny, le 3 novembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Serge Messier, époux de Mme Diane Lemieux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Julie) et Benoit (Vickie et ses enfants Savanha et Jessy), ses petits-enfants Ève et Hugo, son frère et sa soeur: Michel (Violaine) et Jocelyne, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 novembre 2019 de 14h à 17h au complexe funéraire:Une cérémonie suivra à 17h en la chapelle.