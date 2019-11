LECAVALIER, Angéline



À Laval, le 26 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Angéline Lecavalier, épouse de feu Monsieur Joseph Haeck.Elle laisse dans le deuil ses enfants; Martine (Eugène), Geneviève (Gérald), Bernard (Guylaine), Christiane, Gaëtan (Linda), Marie-Josée (Claude), Jocelyne, Denise (Michel) et Germain, ses 14 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 novembre 2019 de 15h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 23 novembre 2019 de 9h à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 23 novembre 2019 à 11h à l'église de Ste-Dorothée située au 655 rue Principale.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Alzheimer Laval serait apprécié en sa mémoire.