DIAMOND-BELLEMARE

Pierrette



À Montréal, le 1er novembre 2019, est décédée à l'âge de 74 ans, Mme Pierrette Diamond, épouse de M. Réjean Bellemare.Outre son époux, elle dans le deuil ses filles Nancy (Dany D'Amours) et Karine (Antoine Ledoux), ses petites-filles : Laurence, Juliette, Raphaëlle, Agathe, Simone; ses frères Jacques et Paul, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle rejoint sa soeur feu Monique (décédée la même journée qu'elle).Un merci spécial à tout le personnel du CHSLD Joseph-François PerreaultLa famille vous accueillera, dimanche le 10 novembre de 11h à 15h à la :Une célébration de la Parole aura lieu à la maison funéraire à 15h.Des dons à la Société Alzheimer seraient grandement appréciés.