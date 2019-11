Des vols aller-retour pour la Floride à partir de 40 $

Vite, vite vite! Il est possible de réserver des vols vers la Floride à des prix particulièrement bas en ce moment auprès de la compagnie Frontier, selon ce que nous apprend le site Flytrippers, dont la mission est de traquer les rabais des compagnies aériennes (merci!).

Les vols en question se rendent à Orlando, où se trouvent Disney World et plusieurs autres parcs d'attractions.

Il y a bien sûr un bémol: pour bénéficier de ce tarif, il faut partir des États-Unis. Flytrippers nous suggère de décoller de la ville d’Albany, dans l’État de New York, à environ 3h30 de route de Montréal.

Le site web Les Vols d’Alexi, dont la raison d’être est également de trouver des rabais aériens (merci aussi!), pointe plutôt vers des départs depuis Burlington, dans le Vermont, à 2h de route de Montréal.

Dans les deux cas, donc, il faut être prêt à faire de la route, et prévoir des frais de stationnement.

Vous êtes assez crinqués pour ça?

Dépêchez-vous d’aller sur le site de la compagnie à bas prix Frontier et faites vos recherches. Plusieurs dates sont affichées à 15 $ US l’aller. Ce sont ces billets-là dont il est question. Il y a aussi des options à 30 $ US.

La vente ne durera pas longtemps.