LARIVIÈRE, Claude



Subitement, le 2 novembre 2019 à l'âge de 77 ans, est décédé M. Claude Larivière, époux de Micheline Vermette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Sylvie (Daniel) et Linda, ses petites-filles : Cynthia et Claudia, ses arrière-petits-fils : Jayden et Lyam, sa soeur Claire ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 novembre de 19h à 22h ainsi que le samedi 9 novembre dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu le samedi 9 novembre à 11h au salon même.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.