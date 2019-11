Greffe de moelle osseuse: le ministre LeBlanc obtient son congé de Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL – Le ministre Dominic LeBlanc a obtenu mardi son congé de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, où il était hospitalisé depuis plusieurs semaines pour subir une greffe de moelle osseuse.

«Je me sens plus fort chaque jour et j’ai très hâte de retourner au Nouveau-Brunswick le plus tôt possible», a dit M. LeBlanc, qui, malgré qu’il n’ait pu faire campagne, a été réélu le 21 octobre dernier comme député de Beauséjour, au Nouveau-Brunswick.

J’ai émis cette déclaration aujourd’hui; pic.twitter.com/EiqdG3Gz4h — Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB) November 6, 2019

Dans une déclaration relayée aux médias mercredi, l’élu libéral rappelle qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien en avril 2019, puis qu'il avait entrepris des traitements de chimiothérapie intensive dans sa province avant d’être transféré dans la métropole québécoise pour sa greffe de moelle osseuse.

«Début septembre, Dominic a été transféré à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour sa greffe. Il était alors en rémission complète, une condition optimale pour une greffe de cellules souches. Un donneur non apparenté parfaitement compatible a été identifié et la greffe a eu lieu le 18 septembre. La greffe s’est déroulée sans complication inhabituelle avec une prise du greffon démontré par l’obtention d’un chimérisme 100 % donneur (le pourcentage de cellules sanguines du donneur dans le sang du receveur)», a précisé la Dre Silvy Lachance, directrice du programme de greffe de cellules souches hématopoïétiques.

«Jolène et moi sommes très reconnaissants des soins professionnels, hautement compétents que j’ai reçus des médecins, du personnel infirmier et du personnel de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont au cours des deux derniers mois. Je tiens également à remercier les gens de la circonscription de Beauséjour pour leur compréhension et leur confiance», a indiqué le ministre LeBlanc, un proche du premier ministre Justin Trudeau.

Dominic LeBlanc, qui est présentement ministre des Affaires gouvernementales et du Nord, et ministre du Commerce intérieur, a été élu pour la première fois en l’an 2000 au sein du caucus du Parti libéral du Canada.