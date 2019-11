Les deux quart-arrières qui fouleront le terrain du PEPS, samedi, disputeront leur première Coupe Dunsmore en carrière.

D’un côté, la recrue Thomas Bolduc tentera de mener le Rouge et Or de l’Université Laval à un quatrième titre provincial consécutif. Du côté des Carabins de l’Université de Montréal, Frédéric Paquette-Perrault pourra vivre la rencontre ultime du RSEQ après un an à l’écart du football et deux années à McGill où il n’a participé qu’à une partie des séries en 2016.

« Je suis rendu là dans mon cheminement, a affirmé Bolduc qui en sera à son septième départ en carrière. Je suis prêt pour la Coupe Dunsmore. C’est un match spécial auquel tout le monde veut participer, mais je ne devrai rien changer dans mon approche. L’exécution du plan de match, protéger le ballon et ne faire que mon 1/12. »

Fébrilité

Paquette-Perrault se dit pour sa part fébrile. « Quand j’ai pris la décision de me consacrer à 100 % à mes études en 2018, je ne savais pas si j’allais jouer de nouveau au football et je suis clairement excité de disputer la Coupe Dunsmore », a-t-il souligné.

« À mon retour au jeu en relève à Sherbrooke après une longue absence, j’ai été frappé comment le jeu se déroulait rapidement au football universitaire. Après trois semaines à m’entraîner avec la première unité offensive, la cohésion est meilleure avec les receveurs. Nous étions déçus de perdre à Québec en fin de saison, mais nous avons été capables de passer à autre chose et de regarder vers l’avant.

« Nous étions contents de la victoire contre McGill en demi-finale, mais pas du match au complet », d’ajouter le pivot de quatrième année.

« Limiter les erreurs »

Les deux pivots savent très bien qu’ils se frotteront à une défensive redoutable parmi les meilleures au pays.

« Dans un match Laval-Montréal, tu dois limiter les erreurs, a souligné Paquette-Perrault. Et profiter des erreurs de l’adversaire. La défensive de Laval est extrêmement bien coachée et elle n’a pas énormément de faiblesses. Tu dois exploiter les petits détails. Nous avons accordé sept sacs lors du dernier match contre Laval et on devra faire attention à ça.

« Dans un match où les défensives sont très solides, deux ou trois jeux font toute la différence, de renchérir Bolduc. Ça crée du momentum. On ne peut toutefois pas les forcer. Contre une bonne équipe comme Montréal, il faut protéger le ballon. »

Dans la défaite de 16-3 au PEPS, la défensive des Carabins avait exercé beaucoup moins de pression que lors de leur victoire de 23-18 au CEPSUM en début de saison. Qu’est-ce que Bolduc prévoit que les Bleus tenteront de faire ?

« Je ne sais pas pourquoi ils ont mis peu de pression lors du deuxième match, peut-être voulaient-ils se protéger d’une certaine façon contre le long jeu, mais nous sommes prêts à tout, a-t-il mentionné. Nous sommes prêts à de la couverture zéro et de la zone. Ils vont sûrement apporter des petits ajustements, mais on fera la même chose de notre côté. L’exécution fera la différence. »

Des renforts pour l’attaque

Jonathan Breton-Robert a reçu son cadeau de Noël plus tôt que prévu.

Sur la touche depuis la demie du deuxième match de la saison à Concordia le 7 septembre en raison d’une blessure à l’aine, le demi inséré étoile est de retour à plein régime à l’entraînement depuis mardi.

« Je commençais à manger mes bas, a illustré Breton-Robert. Après une absence de deux mois, je me sens comme au premier jour du camp d’entraînement. J’ai du plaisir sur le terrain avec les gars. »

Breton-Robert avait repris la course la semaine dernière tout en effectuant des changements de direction, mais sans enfiler l’équipement. « Au départ, il y avait une possibilité que je ne revienne pas au jeu cette année, mais tout se passe bien depuis mon retour, a-t-il souligné. La semaine dernière, j’étais à 100 %, mais on préparait mon retour. Je suis à pleine vitesse et je ne pense plus à ma blessure. »

Forbes-Mombleau aussi

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, dit le proverbe, le Rouge et Or peut aussi compter sur le retour de Vincent Forbes-Mombleau.

Recrue par excellence du RSEQ en 2018, le demi inséré de deuxième année s’est étiré le ligament collatéral du genou dans la victoire de 74-0 face aux Stingers.

« C’était le plan que mon absence soit de quatre semaines et que je sois de retour pour la Coupe Dunsmore, a-t-il indiqué. Cette semaine, on voulait tester si j’étais capable de courir mes tracés. Le test est réussi et je n’ai pas ressenti de douleur. Pendant mon absence, j’ai gardé la tête au football. Si on a besoin de moi, je serai prêt pour le match de samedi. Je ne peux pas prédire si je vais jouer ou pas. À ce stade-ci de la saison, l’important est la victoire. Si je ne joue pas, je serai aussi content si on gagne. »

Si les deux receveurs sont heureux de reprendre le collier, il en va de même pour Thomas Bolduc.

« Ils ont déjà vécu des gros moments et ils peuvent m’aider, a souligné le quart-arrière recrue. Je n’ai jamais joué avec Jonathan, mais c’est tellement un naturel que je n’aurai qu’à lancer le ballon sur lui et il va s’occuper du reste du spectacle. »