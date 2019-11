La Californie saisit la justice pour forcer Facebook à la transparence

Le procureur général de Californie a saisi la justice mercredi pour qu’elle oblige Facebook à fournir des documents requis dans le cadre d’une enquête sur ses pratiques en matière de respect de la vie privée.

« En un an et demi, nous avons émis sept requêtes pour obtenir des documents et réponses de la part de Facebook », a expliqué Xavier Becerra lors d’une conférence de presse.

Mais la réponse du géant des réseaux sociaux a été « largement inappropriée », selon le procureur, qui lui reproche notamment de n’avoir « ni fourni, ni même cherché, les courriels de Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg (respectivement numéros un et deux du groupe) » liés à l’enquête.

« Il ne nous reste pas d’autre choix que de demander au tribunal de forcer Facebook à répondre de façon adéquate à nos injonctions », a indiqué M. Becerra.

« Nous avons pleinement coopéré avec l’enquête de l’État de Californie. À ce stade, nous avons fourni des milliers de pages de réponses écrites et des centaines de milliers de documents », a réagi Will Castleberry, un vice-président de Facebook.

La Californie a commencé à s’intéresser à Facebook au printemps 2018, lors de la révélation du scandale de Cambridge Analytica.

Cette firme britannique a récupéré les données de 87 millions d’utilisateurs de Facebook pour mener des campagnes de manipulation politique, notamment aux États-Unis pendant la présidentielle de 2016.

En juin 2018, la Californie avait envoyé à la plateforme une première série de requêtes, à laquelle le groupe a « lentement répondu, prenant plus d’un an » pour fournir les documents nécessaires.

En juin 2019, l’État américain a formulé une deuxième série de questions, notamment sur les réglages du réseau en termes d’accès aux données pour les applications tierces (celles qui proposent à leurs utilisateurs de se connecter via leur compte Facebook).