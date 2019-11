La recrue Melanson fait sa niche

En l’absence de Malatesta et de Gaucher, qui portent présentement les couleurs canadiennes au Défi mondial des moins de 17 ans, ainsi qu’avec les blessés à l’attaque, Melanson, aussi âgé de 16 ans, a saisi sa chance dans un rôle plus important.

« Il y a quelques gars qui sont absents et j’ai été placé sur la troisième ligne. Je pense que j’ai très bien joué à cet endroit. J’ai travaillé sur ma vitesse et sur mes tirs [depuis le début de la saison]. Ça m’a aidé beaucoup », a reconnu l’un des deux choix de premier tour des Remparts au dernier repêchage (15e au total) avec Gaucher.

Melanson avait commencé à sortir de sa coquille lors de la série de trois matchs à domicile contre Baie-Comeau, Drummondville et Shawinigan, enfilant d’ailleurs son premier but en carrière avant de poursuivre sur sa lancée pendant le voyage à Val-d’Or et à Gatineau. À ses cinq dernières rencontres, le natif d’Amherst a marqué une fois et ajouté deux aides tout en décochant trois tirs au but. Il a aussi affiché un différentiel de +2 face aux Foreurs.