Le dernier républicain noir au Congrès tente de secouer son parti

William Hurd a déjà été considéré comme le futur du Parti républicain. Le politicien du Texas présentait toutes les qualités pour permettre à sa formation politique d’effectuer une percée au sein de l’électorat noir.

Désabusé, Hurd a annoncé qu’il renonçait à briguer une nouvelle fois les suffrages. Son retrait devrait inquiéter les dirigeants et les stratèges. Plus tôt cette semaine, je mentionnais justement que la croissance démographique au Texas et dans tout le pays forcerait le Parti républicain à élargir une clientèle mâle, blanche et plus âgée.

Lors d’une entrevue avec un journaliste du site POLITICO, William Hurd est revenu sur le dossier ukrainien et l’enquête autour de la procédure de destitution. Il reconnaît que toute l’opération était mal menée, qu’il n’aurait pas posé le même geste que Donald Trump.

Il a également été critique des décisions de l’administration concernant le Moyen-Orient. À ses yeux, le grand bénéficiaire des actions de Donald Trump est la Russie. Les plus grands perdants? Les alliés des Américains. Hurd précise aussi qu’à son avis, la principale menace visant le mode de vie américain est la Chine.

Si l’ensemble de l’entrevue fournit une analyse crédible de la performance de l’administration, c’est lorsqu’on l’interroge sur les relations de sa formation politique avec les minorités qu’il est le plus percutant.

William Hurd regarde les statistiques bien en face et constate que les groupes d’électeurs en pleine expansion sont les jeunes, les femmes et les gens des banlieues qui détiennent un diplôme universitaire. Ces «clientèles» échappent presque totalement aux républicains.

Comment les regagner? Il ne peut être plus clair: «If people don't think you care about them, they're not going to listen to your idea regardless of what that idea is. And the only way you solve that is by showing up, the only way you solve that is by not saying mean things and saying misogynist things, not saying racist things, not being homophobic or any kind of phobic.» Cessons les attaques racistes, homophobes et misogynes...

Je ne sais pas si certains sceptiques sont maintenant un peu plus convaincus de ce que dénoncent des observateurs et des analystes, mais, sous la présidence de Trump, les minorités se sentent rejetées, et je ne suis pas le premier à dénoncer des relents de racisme.

Hurd n’est ni un progressiste ni un démocrate, mais bien un jeune républicain bourré de talent qui décide de tirer sa révérence. Pendant combien de temps encore les républicains continueront-ils à nier la réalité et à miser sur la rancœur de certains Blancs? Il y a des limites à redécouper continuellement la carte électorale pour étirer un électorat. Les résultats de l’élection 2020 pourraient bien accélérer le processus ou la réflexion.