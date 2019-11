Le nouveau fonds Amplitude a amassé 100 millions $

MONTRÉAL – Le nouveau fonds Amplitude, dédié à soutenir les entreprises canadiennes spécialisées dans la médecine de précision, a déjà atteint 50 % de sa cible de 200 millions $ dans le cadre de sa première clôture.

Gestion capital de risque Amplitude vise à faire rayonner les firmes canadiennes à l’échelle du globe, qu’elles soient en démarrage ou émergentes, et est orienté vers celles qui s’appuient sur des plateformes fondées sur des innovations à l’avant-garde de la médecine de précision, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

Le fonds Amplitude, qui a été institué par Amplitude et son investisseur principal, BDC Capital, est dirigé par Jean-François Pariseau et Dion Madsen.

Amplitude a déjà réalisé un investissement total de 83 millions $ US – environ 106,8 millions $ CAN – dans Repare Therapeutics, une firme proposant «de nouveaux médicaments oncologiques de précision ciblant les vulnérabilités spécifiques des tumeurs», a-t-on mentionné.

«Le Canada se targue d’un écosystème des soins de santé axé sur l’innovation accueillant des centres de recherche et universitaires de classe mondiale», a dit Dion Madsen.

«Depuis trop longtemps, les capitaux et l’expertise requis pour transformer des idées au potentiel radical en entreprises qui changent la donne font cruellement défaut au Canada, a-t-il ajouté. Notre mission consiste à réunir des innovateurs, des capitaux accélérateurs et notre vision de bâtisseurs afin de créer et de faire croître des entreprises d’exception. Amplitude évoluera et prospèrera dans un tel environnement.»

Amplitude pourra aussi servir à mettre sur pied de nouvelles entreprises avec la collaboration d’universités.

«Nous croyons pouvoir capter le plein potentiel de l’innovation canadienne et amplifier la vision entrepreneuriale de fondateurs par l’apport de capitaux et de liens spécialisés nécessaires aux sociétés pour faire passer leur innovation du stade de l’idée à celui de PAPE», a dit Jean-François Pariseau.

«Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires de leur soutien fondamental. La vision collective de BDC Capital, du Fonds de solidarité FTQ, de Teralys, d’Investissement Québec et de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) nous fournit le tremplin nécessaire à l’atteinte de nos objectifs», a-t-il poursuivi.

La Caisse a d’ailleurs souligné qu’elle avait injecté des capitaux dans Amplitude parce que le secteur des sciences de la vie est porteur pour l’économie québécoise.

«Avec les progrès des dernières années, en matière d’analyse de données et d’intégration de nouvelles technologies, le développement de nouveaux traitements médicaux est en pleine évolution, a indiqué Charles Émond, premier vice-président et chef des investissements au Québec et Planification stratégique globale de la Caisse. Le fonds Amplitude est bien positionné pour tirer parti de cette transformation et accompagner les entreprises qui se démarqueront.»