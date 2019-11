Le virage à 180 degrés des Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont récemment changé d’entraîneur-chef et de directeur général et, tranquillement, les modifications apportées se reflètent sur la patinoire.

Il y a un peu moins d’un an, la formation de la Pennsylvanie avait remplacé Ron Hextall par Chuck Fletcher à titre de directeur général, en décembre 2018. Quelques jours plus tard, c’était au tour de Dave Haksol de subir le même sort, remplacé par Scott Gordon sur une base intérimaire, puis par Alain Vigneault, en avril 2019, de façon permanente.

«C’est un changement de philosophie, a souligné l’un des entraîneurs-adjoints de l’équipe, Ian Laperrière, mercredi, lors de l’émission "Les Partants" de la chaîne TVA Sports. Dans le hockey d’aujourd’hui, il faut que tu repêches très bien, ce que Ron Hextall faisait. Mais Ron, c’était plus la patience. Il ne voulait pas échanger des choix ou donner des contrats à des gros joueurs autonomes sans compensation.»

«Chuck Fletcher, sans être cowboy, a ajouté des Kevin Hayes. Il a fait des échanges pour obtenir [Matt] Niskanen et [Justin] Braun, des vétérans qui nous manquaient. Ron Hextall, c’était la patience, la patience et la patience. Chuck Fletcher, lui, est capable de reconnaître les faiblesses de l’équipe et ce dont l’équipe a besoin et faire des échanges ou offrir des contrats à des joueurs autonomes sans compensation. C’est ça, la grosse différence.»

Les gardiens

Outre ce changement de philosophie, les Flyers croient même avoir réglé leur sempiternel problème devant le filet. Depuis Hextall, qui a quitté l’équipe pour une deuxième fois en 1999, la formation de la Pennsylvanie n’a jamais vraiment eu un gardien de but numéro 1 digne de ce nom. Et ce n’est pas par manque d’effort avec les Sergei Bobrovsky et Ilya Bryzgalov, mais également avec des tentatives plus hasardeuses en Roman Cechmanek, Robert Esche, Antero Niittymaki et autres.

Par contre, en Carter Hart, les Flyers ont probablement tiré le bon numéro. Jumelé à Brian Elliott, Hart a tout de même bien fait en ce début de saison. Mais les Flyers préfèrent lui donner toutes les chances en y allant avec un système d’alternance.

«Carter a eu un début de saison correct, a expliqué Laperrière. Mais les attentes sont tellement hautes qu’à un moment donné, tu as besoin d’un vétéran qui est là pour te supporter. Brian [Elliott], c’est la bonne personne pour ça.»

Les Flyers affronteront le Canadien de Montréal, jeudi.