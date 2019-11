Les aînés perçus comme dangereux sur les routes

QUÉBEC | Deux Québécois sur trois estiment que les aînés représentent un problème de sécurité routière, selon un sondage Léger réalisé pour le compte de CAA-Québec.

Parmi les répondants qui estiment que les aînés sont dangereux sur les routes, une grande majorité a l'impression que ces derniers ont perdu leurs réflexes (92 %), qu'ils ne voient plus aussi bien (54 %) et qu'ils sont trop lents (52 %).

Le sondage indique aussi que 62 % de ces mêmes répondants pensent que les aînés devraient être soumis à un examen de conduite pour conserver leur permis de conduire, et 48 % croient que la loi devrait imposer des restrictions aux conducteurs aînés comme ne pas conduire le soir ou aux heures de pointe. De plus, ils sont 18 % à penser qu’on devrait automatiquement retirer le permis de conduire à partir d’un certain âge.

CAA-Québec met toutefois en garde: «Rappelons ici qu’il s'agit d'un sondage d'opinion et que CAA-Québec ne partage pas nécessairement ces avis. Le droit de conduire dépend des capacités, pas de l'âge. On peut être apte à conduire à 91 ans et inapte à 19 ans!».

Selon le dernier bilan routier de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), les 75 ans et plus ont été impliqués dans 3,9 % des accidents de la route, et la grande majorité de ces accidents ont causé des dommages matériels seulement. Le groupe d'âge qui a été impliqué dans le plus grand nombre d'accidents est les 25-34 ans.

Pour CAA-Québec, s'il est important d'accompagner les aînés dans leur démarche de retraite de permis de conduire, il faut également «arrêter de les considérer comme un danger sur les routes».

Le sondage a été réalisé auprès de 1002 Québécois entre le 15 et le 26 août dernier.